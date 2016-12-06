Голоса зайца из "Ну, погоди!" и фрекен Бок из "Малыша и Карлсона" уже на этой неделе можно будет услышать на станциях Серпуховско-Тимирязевской линии метро. Но лишь в особом поезде – поезде, посвященном 80-летию студии "Союзмультфильм", сообщает портал правительства Москвы.

Кстати, основная традиция сохраняется: чтобы не дезориентировать пассажиров, при следовании поезда из центра станции будет объявлять женский голос, а при следовании в центр – мужской.

Напомним, поезд "Союзмультфильма" вышел на Серпуховско-Тимирязевскую линию метро ещё в конце августа. Все восемь вагонов оформлены кадрами из знаменитых мультфильмов: "Ежик в тумане", "Жил-был пес", "Малыш и Карлсон" и "Бременские музыканты". А на стенах можно прочитать информация о творчестве молодых режиссеров студии и интересные факты об анимации.

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