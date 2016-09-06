Сотрудники полиции задержали на юго-западе Москвы молодого человека, которого подозревают в убийстве своей девушки.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы столицы, накануне утром в районе улицы Строителей был задержан молодой человек, который гулял полностью обнажённым по парку.

Подошедшим сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его квартире совершено убийство.

"В указанной квартире полицейские обнаружили тело девушки с множественными ножевыми ранениями. По подозрению в совершении этого преступления задержан сам хозяин квартиры", – сказал источник.

По его данным, после проверки задержанного медиками выяснилось, что он находится в состоянии наркотического опьянения.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.