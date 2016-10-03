Зверей обнаружили местные жители. Они накормили косолапых и вызвали полицию.

– Когда мы их увидели, медвежата с аппетитом ели морковь, было видно, что они голодные, – рассказала Metro очевидица Екатерина Степанова, пришедшая в парк с детьми для фотосессии.

Правоохранители увезли животных в отделение, где их осмотрел ветеринар. После их доставили в центр передержки Департамента природопользования города Москвы.

– Примерный возраст медвежат – 7–8 месяцев, – рассказали Metro в пресс-службе.

На ошейниках мишек отсутствовали опознавательные знаки, поэтому хозяин пока не установлен. Но розыском сейчас занимается полиция.

– Это мальчик и девочка, – рассказали Metro в центре передержки «Простар+». Они уже должны готовиться к спячке и быть упитанными за лето, но этого нет. В спячку в этом году они уже не впадут.

Зоологи успокаивают: ничего страшного из-за этого не случится. Звери чувствуют себя хорошо и отъедаются яблоками, кашей и сгущёнкой.

Зоозащитники говорят, что зверей выкидывают, когда кончается сезон, уличные аниматоры, предлагающие фото с животными за деньги. Их не заботит, что те не приспособлены для жизни в дикой природе.

– Аниматорам не выгодно кормить животных зимой, – рассказала специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. – Проще старых выкинуть, а весной купить новых.