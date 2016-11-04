В День народного единства 4 ноября в Петербурге для оперативной уборки сформированы мобильные бригады, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству города. Особое внимание уделят местам проведения массовых мероприятий: на Исаакиевской площади (там пройдёт Фестиваль света), Марсовом поле, в Александровском парке и другие.

Кроме того в местах массовых гуляний было установлено дополнительных 25 контейнеров для сбора мусора емкостью от 0,8 до 20 кубов. Также городскими службами совместно с комитетом по благоустройству сформирован план дежурства бригад специалистов ручного труда для оперативной уборки и поддержания чистоты.

- Всего днем 4 ноября механизированную уборку улично-дорожной сети Петербурга вышло 550 единиц специализированной уборочной техники и 900 ручников, - отмечаеют в пресс-службе комитета по благоустройству.

Контроль за качеством уборки в городе будет усилен в ночные и утренние часы. Председатель комитета по благоустройству Владимир Рублевский поручил дорожным предприятиям при ухудшении погодных условий, увеличить число уборочной техники на линии.