Уральский боец смешанных единоборств Иван Штырков готовится сделать заявление после победного поединка с бразильской звездой Антонио Сильвой, который ранее побеждал легендарного Фёдора Емельяненко.

Как сообщил "URA.Ru" организатор боя, исполнительный директор "РМК Боксинг Промоушенс" Алексей Титов, 22 ноября спортсмен даст пресс-конференцию в Екатеринбурге.

Встреча со СМИ будет посвящена состоявшемуся поединку с Сильвой. На вопросы о здоровье Штыркова Титов отказался отвечать. "Все вопросы только завтра", — сказал промоутер.

18 ноября в Екатеринбурге состоялся бой между Иваном Штырковым и Антонио Сильвой по правилам смешанных единоборств.

Зрелищный поединок продлился все три раунда — 15 минут, судьи присудили победу Штыркову. Однако зал не согласился с их мнением и загудел. После боя уралец был настолько измотан, что еле держался на ногах, а когда его уже объявили победителем, повалился на ринг. Врачи приводили его в чувство с помощью капельницы около получаса.

Сильва же после боя пританцовывал и улыбался.