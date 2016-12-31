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31 декабря 2016

Победительницей шоу "Голос" стала Дарья Антонюк

  • Ольга Захарец

За неё проголосовали 53,6% зрителей

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Накануне поздно вечером завершился пятый сезон вокального шоу "Голос" на Первом канале. В финале приняли участие Дарья Антонюк, Александр Панайотов, Кайрат Примбердиев и Сардор Милано.

Победительницей конкурса стала Дарья Антонюк. Об этом в субботу сообщает официальный сайт телеканала.

В финале девушка исполнила русский романс Бориса Фомина и Константина Подревского "Дорогой длинною". В ходе SMS-голосования её поддержали 53,6 процента зрителей. Второе место занял Александр Панайотов, за которого проголосовали 46,5 процента зрителей.

Таким образом, именно Антонюк забрала главный приз – сертификат на один миллион рублей для съёмки музыкального клипа, а также статуэтку телепроекта.

Дарье 20 лет, она выпускница вокальной студии и начинающая актриса. В данный момент учится в Школе-студии МХАТ.

Выступление Дарьи Антонюк в финале пятого сезона шоу "Голос" (видео):

Напомним, что пятый сезон шоу "Голос" стартовал на Первом канале 2 сентября 2016. В состав жюри вошли певцы Дима Билан, Григорий Лепс, Леонид Агутин, а также Полина Гагарина.

Шоу "Голос" - российский формат франшизы The Voice, представленной во многих странах. Конкурс состоит из шести этапов: слепые прослушивания, поединки, нокауты, поединки, четвертьфинал, полуфинал и финал.

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