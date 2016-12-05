В Московской области арестован подозреваемый в убийстве 8-летнего мальчика в Домодедово. Им оказался 36-летний отчим погибшего. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба СК РФ по Московской области.

– По ходатайству следственных органов ГСУ СК России по Московской области судом в отношении 36-летнего жителя г. Домодедово, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. "в" ч. 2 ст. 105 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (убийство малолетнего и насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, – рассказали следователи об убийстве мальчика в Домодедово.

Имя задержанного не разглашается в интересах следствия. Как пишет "Комсомольская правда", мужчина частично признал свою вину – он сознался в совершении действий сексуального характера в отношении ребёнка, однако заявил, что не убивал пасынка. По его словам, убийство 8-летнего мальчика в Домодедово совершил кто-то другой, а он только обнаружил труп и попытался его спрятать.

Напомним, что тело 8-летнего мальчика было обнаружено в лесополосе, недалеко от Лямцинского кладбища в городском округе Домодедово. По версии следствия ребёнок умер в результате асфиксии (задушен). По некоторой информации в его отношении были совершены насильственные действия.