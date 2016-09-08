Возбуждено уголовное дело по факту аварии с двумя автомобилями под Кингисеппом 7 сентября, в котором погибли семь человек, в том числе, двое детей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Петербурга. Стршаное ДТП случилось на 14 км объездного пути Усть-Луга, у поселка Котельский.

- Мужчина 38-лет, управляя легковым автомобилем марки «Форд Торнео», по невыясненным обстоятельствам выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым автомобилем «Скания» под управлением 60-летнего водителя, - уточнили обстоятельства ДТП полицейские.

В результате ДТП под Кингисеппом в легковом автомобиле водитель и шесть пассажиров погибли на месте происшествия, двое из них несовершеннолетние дети, мальчики 6 и 13 лет.

Водитель грузовика доставлен в больницу. У него травмы средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что водитель микроавтобуса выжил. Но официально эту информацию опровергли.

В Сети появились фото и видео аварии под Кингисеппом. На них видно, что минивэн просто раслющило, шансов выжить у людей не было. Грузовик после ДТП загорелся. В соцсетях ищут очевидцев аварии, которые могли бы прояснить все обстоятельства аварии.

Владислав Борисенко: Трал с моим грузом попал в аварию. Чел на "Форд Торнео" вылетел на встречку ему в лоб. 7 трупов, из них 2-е детей. Трал в канаве и груз там же.

По факту аварии возбуждено дело по ч.5 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).