В Кронштадте задержали извращенца, который в отношении 10-летней девочки совершал развратные действия, таким образом мстив ее матери. Та в свою очередь тоже была жертвой педофила 17 лет назад. Об этом со ссылкой на свои источники пишет "Фонтанка".

Уголовное дело было возбуждено 23 марта 2016 года. Тогда заявительница рассказала сотрудникам МВД, что неизвестный дважды надругался над ее дочерью. Подозреваемый был установлен, им оказался 50-летний Леонид Садов.

При выяснении обстоятельств оперативники узнали, что это не первое преступление педофила. 20 октября 1999 года суд вынес приговор Садову по статье УК РФ "Развратные действия без применения насилия в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста". Тогда педофил совершил преступные действия в отношении 10-летней девочки и получил в качестве наказания два с половиной года лишения свободы.

Через 15 лет после выхода из тюрьмы педофил нашел дочь женщины, когда-то отправившей его "за решетку", и отомстил, надругавшись над ее ребенком.

Оперативники задержали Садова 19 октября 2016 года на квартире. По данным оперативного наблюдения, он живет один, промышляет продажей старых вещей, собранных на помойке.

По нынешнему законодательству, педофилу грозит обвинение по части четвертой статьи 132 УК РФ и срок лишения свободы - до 20 лет. Как сообщает «Фонтанка», Садов в совершенном признался через два часа после задержания. Узнав о грозящем наказании, заявил, что хочет умереть.

СМИ сообщают о новых подробностях дела. Издание Neva.Today пишет о том, что за каждую встречу в заброшенном доме и совершение сексуальных действий Садов платил ребенку по 500 рублей.