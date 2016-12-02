Платные парковки в Москве с 2 декабря 2016 года стали на порядок дороже. По заявлению властей, они решили повышать плату, исходя из загруженности улиц, сообщает "Интерфакс". Как заявили агентству в департаменте транспорта столицы, они подкорректировалисвои планы, поэтому повышенный тариф на парковку будет действовать только в районе "Москва-Сити", а не на 732 московских улицах.

Платная парковка с 2 декабря 2016: Список улиц

Узнать то, на каких улицах подорожает парковка со 2 декабря можно на Едином транспортном портале. Найти нужную информацию можно в разделе "Московский паркинг".

В частности, по новым правилам, на наиболее загруженных столичных улицах (например, Неглинная, Малая Бронная, Петровка) будет установлен круглосуточный максимальный тариф (200 руб./час). На части улиц Бульварного кольца первые полчаса парковки теперь стоят 50 руб., далее стоимость составляет 150 руб. в час. На некоторых улицах внутри Садового кольца первый час стоит 60 руб., далее — 100 руб. в час.

Платные парковки в Москве: Прежняя цена

Для понимания того, насколько выросли тарифы, стоит отметить, что раньше парковка автомобилей на улицах в пределах Бульварного кольца, а также в районе "Москва-Сити" с 8:00 до 20:00 стоила 80 рублей первый час, далее - 130 рублей в час; остальное время - 80 рублей в час. Стоянка между Садовым и Бульварными кольцами обходились в 60 рублей в час, за пределами Садового - 40 рублей в час.