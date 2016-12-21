Из-за массового отравления спиртосодержащим косметическим средством "Боярышник" в Иркутской области погибло уже более шестидесяти человек. Известный музыкант и певец Вася Обломов посвятил иркутской трагедии клип.

"Во глубине сибирских руд "Боярышник" людишки пьют", – так начинается песня, в которой дальше рассказывается, как Дед Пихто покупает средство у бабы Тарахто и вскоре умирает. "В желудок средство затекло и помер следом Дед Пихто", – говорится в тексте.

О самом смертельном средстве в клипе поётся с иронией: "Очистит душу и стекло универсальное бухло. Излечит раны, снимет сглаз. И, кстати, сделано у нас!"

– Некоторые новости настолько яркие, что порой трудно пройти мимо, – объясняет Metro создание клипа Вася Обломов. – Что я хотел донести этой песней? Всегда чувствую себя неловко, когда должен объяснять смысл песен. Песня – художественное произведение. Когда автор начинает рассказывать, о чём оно, это нелепо.

По словам Обломова, после иркутской трагедии власти "должны объяснить населению Российской Федерации, что пить из банок, на которых написано: "Опасно принимать внутрь", не следует.

– Для меня загадка – как можно употреблять спиртосодержащую продукцию, даже если она предназначена для других целей! – удивляется певец. – Наверное, это наша природа. В советское время люди употребляли тот же одеколон. Я никогда к таким людям не относился.

Вася Обломов вспоминает, как много лет назад его поразили жители одного сибирского города:

– Мне было 15 лет, когда я оказался в Ангарске и увидел, как в обыкновенном местном ларьке жители покупают жидкость для мытья автомобильных стёкол. Продавщица, увидев моё изумление, сама удивилась: "А что, в нём 60 градусов, он хорошо пьётся!" Я лично видел, как алкаши и опустившиеся люди приходили к ларьку, чтобы купить эту недорогую бутылочку. Объяснить это логически я тогда не смог. Мне показалось это странным и даже пугающим. Но, видимо, есть в России вещи, которые не переведутся никогда или же переведутся нескоро.

Вася Обломов – российский музыкант, вокалист, поэт, композитор и музыкальный продюсер. Основатель и лидер группы "Чебоза".