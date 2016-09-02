Расскажите, как родилась идея создания вашего нового альбома?

Я хотел придумать что-то новое, сделать так, чтобы публика услышала то, чего от меня не ждали. Этот альбом стал спонтанным, записанным очень быстро. Мы с моими друзьями-музыкантами просто искали истории и превращали их в песни.

В чём вы находили вдохновение при создании альбома?

Найти вдохновение непросто. Обычно музыка пишется быстрее, а вот подобрать слова сложнее. Во многом мне помогает окружающая обстановка. В моём доме в Нью-Йорке есть терраса. Зимой на ней очень холодно. Но я запираюсь там с бумагой, ручкой и не ухожу, пока песня не будет закончена. Так я заставляю себя писать.

Как вы думаете, сегодня талантливых музыкантов стало меньше, чем раньше?

Я уверен, что сегодня можно найти множество людей, обладающих талантом. Их даже больше, чем в то время, когда я начинал свой путь в музыке, чем тогда, когда я начинал. Но в мои дни музыка была всем, а сегодня у музыкантов есть множество отвлекающих факторов, например, Pokemon GO. (Смеётся.) Но я оптимист и верю в то, что индустрия будет продолжать находить настоящие таланты.

Музыка всё ещё остаётся для вас всем?

Музыка – это, безусловно, моя одержимость. Иногда она даже может быть проклятием. Музыкант должен постоянно анализировать музыку. К примеру, если вы слышите мелодию в лифте или в супермаркете и вам не нравится, то вы не можете отключиться от неё, просто её не слышать. Так что я очень ценю тишину и концентрируюсь на том, что делаю.

Какая песня стала вашей любимой с нового альбома?

Мне нравится Petrolhead, потому что в ней есть настоящий рок-н-ролл. Я думаю, что она удивит людей. Есть ещё одна, Inshallah, она о людях, ищущих лучшую жизнь, по сути, о беженцах. Я думаю, что все люди на планете в какой-то мере являются беженцами. Я не говорю о ситуации в Сирии, там население находится в настоящей опасности. Я имею в виду то, что у каждого из нас предки когда-то приходили откуда-то, перемещались, мигрировали. Бежать в поисках лучшего места человечество будет всегда. Сейчас это происходит из-за войны и бедности, но в ближайшее время настоящей проблемой может стать изменение климата.

Именно задумываясь об экологии, вы почти перестали есть мясо?

Точно. Потребление мяса человечеством влечёт за собой огромный расход воды и загрязнение озонового слоя. Мясная промышленность имеет катастрофические последствиями для планеты. И люди должны это знать.

В последнее время многие музыканты стараются стать популярнее при помощи соцсетей. Вы в них сидите?

У меня есть аккаунт в Twitter и Facebook, но я не одержим ими, не провожу в них целый день. Это свело бы меня с ума. Если честно, у меня есть смартфон – почти такой же, как у всех. С его помощью я звоню, а потом просто отключаю. Никаких эсэмэсок или сообщений в WhatsApp я не отправляю. Так что со мной не так легко связаться.

Недавно в Великобритании проходил референдум о выходе из ЕС. Как вы относитесь к его результатам?

Я голосовал за то, чтобы остаться в Евросоюзе, но могу понять и тех, кто хотел выйти. В целом сама идея референдума мне не очень нравится. Часто люди просто голосуют на эмоциях, не разобравшись в ситуации. Поэтому когда я стану королём (смеётся), то референдумы проводить просто не буду.

Беседовала Роза Гамазо