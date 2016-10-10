В Курортном районе Санкт-Петербурга спасатели ищут 40-летнюю женщину, сообщает Life.

Петербурженка, оставив машину на трассе, решила дойти до музея пешком через лес, но наткнулась на болото и заблудилась.

На поиски потерявшейся отправился аварийно-спасательный автомобиль 32-й пожарной части. По информации Life, женщина выходит на связь с поисковиками по мобильному телефону, но из-за отдаленности местности связь периодически пропадает.

По информации на 21.00, поиски, начатые в 13.00, результата не дали.