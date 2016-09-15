28-летний владелец небольшого строительного бизнеса Николай Бердышев год копил деньги для того, чтобы отправиться в путешествие вокруг света вместе со своими питомцами: самоедами Дени и Пени.

– Мы отправляемся в путь уже в эту пятницу, – рассказал Metro Николай, – путешествие начнём с Великого Новгорода, потом отправимся в Крым через Москву и несколько городов России, а затем в Абхазию, Армению и Казахстан.

По словам путешественника, после этого он со своими питомцами отправится в Китай, Индию и Индонезию, а оттуда Дени, Пени и Николай поедут в Австралию, а затем в Южную и Северную Америку.

– Мы c «девочками» будем использовать разные виды транспорта, но, надеюсь, удастся обойтись без самолётов – сдавать собак в багаж не хочется, – говорит Николай. – Если получится, в Австралию и Америку мы поплывём на корабле.

По расчётам Николая кругосветка займёт три года, при этом он планирует потратить около 300 тысяч рублей.

– Все будет экономно, ночлег в большинстве городов мы будем искать с помощью сервиса каучсерфинг, – говорит молодой человек.

Деньги на реализацию своего плана Николай откладывал, пока работал, но сейчас он полностью остановил карьеру. В последние дни перед поездкой он решил подстраховаться и собирал деньги на путешествие на Невском проспекте, конечно, вместе с Дени и Пени.

Как объяснил петербуржец, он едет в кругосветку именно из-за собак.

– Самоеды – это собаки-компаньоны, мы с ними занимаемся ездовым спортом, и им нужен активный образ жизни.

«Изначально я хотел овчарку, но оказался в питомнике самоедов и не смог не взять щенка».

Николай Бердышев, путешественник.