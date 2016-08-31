В Ленинградской области мужчина подстрелил из ружья собственную жену. Забыв разрядить оружие, петербуржец случайно выстрелил в спину супруге, сообщает АН "Оперативное прикрытие".

Инцидент произошёл 30 августа около полудня у посёлка Победа Выборгского района. 39-летний житель Купчино приехал на охоту вместе со своей 37-летней супругой. Мужчина отправился в лес, а его жена осталась в машине. Вскоре он вернулся и стал убирать ружьё в багажник автомобиля. Забыв его разрядить, охотник случайно выстрелил из нижнего ствола. Пуля прошла через два сидения и угодила женщине в спину.

Мужчина услышал крик и увидел, что его жена истекает кровью. Он самостоятельно сделал ей перевязку, пересадил на заднее сидение и повёз в Первомайскую больницу.

У женщины диагностировали повреждения толстого и тонкого кишечника и пояснично-крестового отдела позвоночника. Врачи сообщили, что 37-летняя петербурженка находится в тяжёлом состоянии.

На её мужа составлен административный протокол по ч. 4 статьи 20.8 КоАП РФ (нарушение правил хранения или ношения оружия).