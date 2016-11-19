На Марсовом поле в Петербурге 19 ноября прошел митинг против резкого повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Организаторами митинга выступили "Партия роста" и ПАРНАС.

На митинге выступили депутаты ЗакСа Оксана Дмитриева и Борис Вишневский.

Некоторые активисты, протестовавшие против повышения транспортных тарифов, сравнили их со стоимостью "Зенит-Арены" и в шутку обратились за помощью к новоизбранному президенту США Дональду Трампу.

Оксана Дмитриева рассказала о подготовке альтернативного проекта бюджета, отметив, что по ее мнению, повышение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга необоснованно.

На митинге также выступил координатор движения "Стоп-Тариф" Вадим Суходольский, член политсовета партии ПАРНАС в Петербурге.

Он заявил о законодательной инициативе по повышению прозрачности работы общественного транспорта в Петербурге.

- Этот законопроект мы предлагали еще депутатам прошлого созыва. Но добиться результата нам не удалось, - рассказал Вадим Суходольский Metro. – Будем надеяться, что депутаты нынешнего созыва обратят внимание на этот законопроект. Суть его заключается в обязании государственных транспортных компаний публиковать всю информацию о тарифах, а также предусматривает заморозку тарифов до проведения комплексного аудита. Кроме того, предлагается ввести обязательную публикацию обоснования повышения тарифов на проезд в общественном транспорте.

Напомним, что губернатор Санкт-Петербурга 2 ноября заявил, что разовый проезд в метро и автобусах подорожает до 40 и 45 рублей, а стоимость проездных вырастет на 7,7%.