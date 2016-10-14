Горожане сообщили 14 октября, что река Мурзинка (левый приток Невы), протекающая в Невском районе Петербурга, окрасилась в белый цвет. Как пошутили пользователи соцсети в паблке "ДТП и ЧП / Петербург", это "молочные реки, не хватает только кисельных берегов". Но, обеспокоенные за состояние экологии микрорайона, горожане забили тревогу.

- Река Мурзинка каждый день принимает разный цвет!, - пишут в паблике горожане. - Так и живём.

Тему загряжнения рек Петербурга поддержали в комменатриях участники сообщества.

- Такая же ситуация с речкой Оккервиль в Невском районе! Цвета у неё все время разные: бирюзовый, черный, бурый, летом пар идёт от воды..., - возмущаются жители Петербурга.

Как поспешили заверить в пресс-службе Водоканала, это не отразится на качестве воды, которую подают в квартиры горожанам.

- Качество питьевой воды соответствует всем нормативам, - прокомментировали Metro ситуацию с поступившими сообщениями о загрязнении притока Невы. - Представители предприятия выезжали на поиск источника сброса загрязняющих веществ в Мурзинку. На месте осмотрели выпуски Водоканала, а также других организаций. По итогам обследования был обнаружен выпуск сторонней организации, по которому идёт сброс мутных стоков. Данный выпуск не находится в хозяйственном ведении Водоканала.

В настоящее время на месте работает комиссия, в состав которой входят как представители ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", так и Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, Природоохранной прокуратуры, общественной организации «Зеленый фронт», Следственного комитета.

Специалисты уже поспешили заверить, что у окрашенной в белый цвет воды едкого химического запаха нет.

Водоснабжение Петербурга осуществляется из Невы.

- Территориально наиболее близко к месту впадения в Неву реки Мурзинки расположен водозабор Южной водопроводной станции, который находится выше по течению от места предполагаемого сброса, что исключает попадание загрязнений на сооружения, - пояснили в пресс-службе Водоканала.

Как рассказали Metro в пресс-службе городского комитета по природопользованию, 14 октября инспекторы по охране окружающей среды вместе со специалистами лаборатории уже взяли пробы сточной и природной воды на реке Мурзинке, в которую по трубе выходила жидкость белого цвета. Пробы взяты также по течению реки. Инспекторы составили акт отбора проб и акт осмотра территории.

Далее инспекторы составят определение о проведении административного расследования. Расследование длится до 20 дней и может быть продлено, если в течение этого времени, например, не будут готовы пробы.