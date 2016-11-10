Планетарий, который обгонит китайскую конструкцию, может появится в Петербурге летом 2017 года. Его планируют запустить на территории "Люмьер-Холла".

Как сообщает "Фонтанка", сейчас проект согласовывается с городскими властями. Если все пойдет по плану, то к июню будут готовы внешняя и внутренняя части конструкции.

На уникальную для Петербурга и всего мира конструкцию понадобится 100 млн рублей - они пойдут из бюджета самого "Люмьер-Холла".

Планируется, что его диаметр составит 37 метров и наполнен мультимедиа технологиями.

На данный момент в Петербурге действует планетарий, открытый 4 ноября 1959 года. Он является одним из трех крупнейших Планетариев России, сегодня это еще и научно-просветительский центр. Всего работает семь залов с научно-популярными программами по астрономии, космонавтике, физике, географии и природоведению.