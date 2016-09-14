Петербург присоединится к Европейской недели мобильности. Городская служба проката велосипедов «Велогород» в период с 16 по 25 сентября предлагает воспользоваться специальным абонементом: «На работу за 1 рубль», сообщает пресс-служба Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. Старт продаж и действие абонемента начнутся в 00:00 16 сентября и закончатся в 23:59 25 сентября.

- Приобрести акционный абонемент можно будет в любой из дней, до конца срока его действия, всего за 1 рубль, - отмечают в КРТИ.

В абонементе «На работу за 1 рубль» повременная плата будет начисляться после первых 30 минут поездки. При этом горожане смогут сдавать и брать велосипед каждые 30 минут без дополнительной платы, если заранее спланируете свой маршрут между ближайшими станциями сети велопроката.

Городская служба проката велосипедов «Велогород» насчитывает 96 автоматических станций, расположенных в разных районах города.

Кроме того, 22 сентября во Всемирный день без автомобиля все автомобилисты, которые воспользуются перехватывающими парковками у станций метро «Купчино» (западнее дома 108, лит. А по Витебскому проспекту) и «Бухарестская» (у дома 70, лит. А, по улице Салова) получат сертификаты на размещение видеороликов (например, поздравительных, рекламных или информационных) на медиаканале «ПТV /Первое Популярное Телевидение/» на наземном пассажирском транспорте Санкт-Петербурга. А также на каждой из двух перехватывающих парковок первые 50 водителей получат исполненные в новом дизайне в честь Всемирного дня без автомобиля электронные карты «Подорожник», пополненные на сумму, достаточную для одной поездки на метро, автобусе, троллейбусе и трамвае.