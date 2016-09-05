В субботу, 3 сентября, в саду Бенуа на Тихорецком проспекте проходил международный open-air фестиваль виртуальной и дополненной реальности UNREALFEST.

Это событие собрало на одной площадке разработчиков, стартаперов, представителей маркетинговых и digital-агентств, а также геймеров и всех фанатов новых технологий.

Пространство фестиваля UNREALFEST было разделено на несколько зон, позволяющих по разному взглянуть на VR/AR технологии.

В интерактивной зоне можно было опробовать новейшие гаджеты, сразиться в игры в формате дополненной и виртуальной реальности, примерить новейшие шлемы VR Oculus Rift и HTC Vive.

Деловая зона позволяла участникам установить полезные контакты, а также познакомиться с реальными кейсами использования AR и VR технологий.

Спикерами фестиваля стали представители таких компаний как Mail Group, Mixar, Other kind games, Boxglass, Arloopa, 1Reality и других.