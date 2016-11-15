Корреспонденты Metro 15 ноября побывали в Мариинской больнице, куда поступают пациенты в основном из Центрального и Адмиралтейского районов Петербурга. На травматолого-ортопедическом отделении – переаншлаг: коечный фонд рассчитан на 56 пациентов, а де-факто лежат 90 человек.

– Да, врачам приходится нелегко: развёртываем дополнительные койки, назначаем дополнительные операционные дни, – рассказал Сергей Черняев, заведующий отделением.

Контингент больных самый разный – и пожилые, и люди среднего возраста.

– Я упала на углу Союза Печатников и Лермонтовского проспекта, – рассказывает 75-летняя Кира Рожко. – Рядом Мариинский театр, а убирают плохо: ничего не расчищено и не посыпано. Получила перелом бедра да ещё локоть раздробленный.

– А я упала на Чайковского, 11, и тоже лежу со сломанным бедром, – рассказала Metro её соседка Татьяна Карпова. – Думала, ногу вообще оторвало... Проезжую часть ещё чистят, а тротуары почти нет.

Впрочем, 59-летняя Наталия Миленкова пострадала как раз на проезжей части: она сломала лодыжку, когда переходила Невский проспект.

– Вышла в магазин за пирожными! – сокрушается она. – Упала прямо на выделенной полосе для транспорта в районе Большой Конюшенной. Так и просидела в луже полчаса, пока скорую ждала.

На реабилитацию больных уйдёт два-три месяца. Врачи призывают пожилых людей без необходимости вообще не выходить из дома, а молодых – внимательно выбирать обувь. В ортопедических салонах можно купить специальные накладки на подошвы. А ещё при падении не рекомендуется выставлять вперёд руки.