4 декабря в Ледовом дворце Петербурга впервые за 45 лет пройдет "Песня Года". Ведущими концерта станут Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева.

Поклонники Сергея Лазарева в честь такого события решили сделать ему большой сюрприз. Уже три месяца идут упорные репетиции танцевального флешмоба. Он пройдет 4 декабря в здании аэропорта Пулково, ТРК “Радуга”, ТРК “РИО” в разное время.

Metro узнало подробности подготовки массового флешмоба у организаторов.

- Для участия во флешмобе мы специально никого не отбирали. Люди пришли из числа поклонников Сергея Лазарева. И вторая часть - это профессиональные танцоры. Вот мы решили сделать ему подарок. В треке будет восемь песен Лазарева, они будут нарезаны и сведены в один микс, который длится около 5 минут 45 секунд, - рассказывает Дарья Волкова, хореограф, руководитель танцевальной школы Just Dance, один из организаторов танцевального сюрприза.

Репетиции начались в конце августа. С тех пор на протяжении трех месяцев танцоры собираются каждые выходные и отрабатывают все движения до мелочей.

- Поначалу всем очень тяжело. Но чем мне всегда очень интересно работать с поклонниками - они делают все, чтобы у них получилось. Они танцуют на работе, дома, ночью, в ванной. Они стараются сделать все максимально.

Танцоры будут ходить по залу прибытия Пулково и в нужный момент создадут определенный узор и начнут танцевать. Потом все разойдутся - якобы по своим делам.

Организаторы флешмоба согласовали заранее с PR -отделом аэропорта всю творческую акцию.