Вечером в пятницу, 28 октября, в Невском районе Петербурга на перекрёстке Народной улицы и Дальневосточного проспекта машина сбила пешехода. Об этом сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП / Петербург" в 19.45.

По словам очевидцев, полицейская машина заблокировала поворот трамваев. В результате образовалась внушительная пробка на Дальневосточном от улицы Тельмана.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы. По данным сервиса "Яндекс.Пробки" на 21.00 движение транспорта было уже восстановлено.