К Новому году принято наряжать не только городские улицы и квартиры, но и телевизионные каналы. Каждая "кнопка" стремится по-своему оформить новогодний эфир.

Хотя 2017 по китайскому гороскопу – год Огненного Петуха, на Первом канале межпрограммные заставки наводнили белками, полюбившимися зрителям ранее. Примерно месяц назад пушистые зверьки были пробно запущены на экраны – в маленьких 10-секундных роликах они пародировали Урганта, Нагиева, Малышеву и других звезд канала. Сотни восторженных откликов, в которых зрители называли смешных грызунов "няшками" и "симпатягами" утвердили дизайнеров Первого канала в том, что белок можно смело запускать и в новогодние заставки.

Были придуманы несколько сюжетов: хвостатая героиня балансирует на елочных бусах, ловит сачком снежинки, откусывает нос у снеговика, поджигает петарду и улетает на ней в небо… На глупых, но таких очаровательных белок невозможно смотреть без улыбки.

На вопрос, почему же именно белки получили главные роли в межпрограммных заставках, автор проекта и главный дизайнер канала Евгений Райцес ответил так: "Во-первых, белки повсеместно водятся в наших парках и лесах. Во-вторых, они больше всех прочих зверей (из приглашенных на "кастинг") похожи на людей: у них есть "руки" и почти человеческие мордочки. Ну а в-третьих, они вышли такими позитивными, что отказать им было невозможно".