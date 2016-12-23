Перед большой ежегодной пресс-конференцией президента России Владимира Путина журналистов угощают блюдами национальной кухни.

На первом этаже Международного центра торговли открылся буфет, в котором можно попробовать буккен с картофелем, курник, сэндвич с ростбифом, рукколой и ореховым соусом, осетинские пироги со свекольной ботвой, круассаны, сэндвич с копченой неркой, мягким сыром и шпинатом, бак беляш с говядиной, хачапури по-мегрельски, передаёт АГН "Москва".

Алкогольные напитки не представлены, корреспондентам предлагают сладкую отечественную газировку, минеральную воду, кофе и чай.

Буфет пользуется большой популярностью у журналистов. За полтора часа до начала пресс-конференции многие блюда уже отсутствуют.