Павел Астахов, бывший детский омбудсмен России, высказался по поводу назначения нового уполномоченного по правам ребенка. Преемником Астахова назначена многодетная мать и общественник Анна Кузнецова.

"Анна Кузнецова назначена Уполномоченным при Президенте по правам ребенка. Это очень достойный человек и очень мудрый выбор Президента. От души поздравляю Анну Юрьевну и желаю ей Помощи Божьей на этом сложном поприще!", - написал Павел Астахов в своем блоге.

Он также поблагодарил всех за работу в своей команде.

"Вместе нам удалось сделать очень многое.Произошла настоящая революция в сознании Общества,которое повернулось лицом к проблемам наших детей. Детская тема, наконец-то, стала Главной в Государственной Повестке Дня. Уверен, что отношение к сиротам, инвалидам, детям с особенностями в России уже никогда не будет черствым, равнодушным, безграмотным, циничным! Спасибо, всем коллегам по Государственной Службе, за поддержку этой необыкновенно сложной Миссии! Спасибо за бесценный опыт работы в Команде двух Президентов России! Никогда не появятся на наших улицах бездомные и беспризорные дети, не вернется «бизнес на сиротах» и каждый малыш будет жить в Семье!", - так попрощался с должностью Астахов.

Напомним, утром 9 сентября 2016 стало известно об отставке Павла Астахова. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что омбудсмен покидает свой пост по собственному желанию.

Новым уполномоченным по правам ребенка в России стала Анна Кузнецова, руководитель благотворительного фонда и глава регионального отделения ОНФ в Пензе.