Парижский автосалон-2016: Новинки автопрома удивили участников шоу

Парижский автосалон-2016 продемонстрировал новинки мирового автопрома и то, каким будущее автомобилей видят в крупнейших международных концернах. Как сообщает Газета.ru на одно из крупнейших событий в мире машин приехали около 30 автобрендов, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda,Volkswagen, Kia, PSA, Ferrari, Porsche. При этом от участия отказались Aston Martin и Rolls-Royce, Volvo и Ford. Пять огромных павильонах стали демонстрационной площадки для инноваций в мире транспорта.

Эксперты уже отметили, что главным трендом события, как и последние годы, является пристальное внимание компаний к развитию электрокаров. В этом направлении двигаются как бюджетные, так и премиальные марки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новинки Парижского автосалона-2016 также выдерживают эту моду.

Среди остальных можно смело выделить японских изобретателей и дизайнеров, реализовавших свои самые смелые фантазии в Toyota FCV Plus. Новинка от Тойоты на Парижском автосалоне-2016 представляет собой не просто автомобиль, а настоящую электростанцию. Данный концепт, работающий на топливных элементах, вырабатывает электроэнергию, которую в итоге можно использовать даже для потребительских нужд.