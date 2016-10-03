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 Опубликовано : Сегодня 12:07

Парижский автосалон-2016: Новинки автопрома удивили участников шоу

  • Данила Белов

Компании делают ставки на электромобили

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Парижский автосалон-2016 продемонстрировал новинки мирового автопрома и то, каким будущее автомобилей видят в крупнейших международных концернах. Как сообщает Газета.ru на одно из крупнейших событий в мире машин приехали около 30 автобрендов, включая Audi, BMW, Mercedes-Benz, Skoda,Volkswagen, Kia, PSA, Ferrari, Porsche. При этом от участия отказались Aston Martin и Rolls-Royce, Volvo и Ford. Пять огромных павильонах стали демонстрационной площадки для инноваций в мире транспорта.

Эксперты уже отметили, что главным трендом события, как и последние годы, является пристальное внимание компаний к развитию электрокаров. В этом направлении двигаются как бюджетные, так и премиальные марки. Поэтому нет ничего удивительного в том, что новинки Парижского автосалона-2016 также выдерживают эту моду. 

Среди остальных можно смело выделить японских изобретателей и дизайнеров, реализовавших свои самые смелые фантазии в Toyota FCV Plus. Новинка от Тойоты на Парижском автосалоне-2016 представляет собой не просто автомобиль, а настоящую электростанцию. Данный концепт, работающий на топливных элементах, вырабатывает электроэнергию, которую в итоге можно использовать даже для потребительских нужд. 

 

Недалеко от японских коллег ушли и французы. В рамках Парижского автосалона-2016 Рено представил свою новинку - концепт электромобиля Renault Trezor. Здесь гости события выделили дизайнерскую работу компании, признав автомобиль одним из самых красивых на выставке. Люди особенно отметили, как капот элегантно выполняет также роль двери в машине. Мощности электрокара тоже можно позавидовать – 349 л. с.

 

Не разочаровали гостей и в Лексус. Фирма представила Lexus UX Concept, где инновационным нововведением стали кинетические водительские сиденья. Для их создания использовалась 3D-печать, а материалом послужил синтетический паучий шелк. Начинка автомобиля тоже не может не радовать, создатели концепта реализовали в автомобиле информационную систему в виде 3D-голограммы.

 

В целом можно сказать, что Парижский автосалон-2016 оказался богат на новинки и можно лишь представить, какой футуристический транспорт мы сможем увидеть в следующий раз.

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