Этот небольшой трёхэтажный дом с высоким подвалом был построен в 1859–1860 годах по заказу коллежского регистратора, «содержателя питейных сборов» и одного из богатейших людей Петербурга Василия Каншина. Проект принадлежал архитектору Густаву Барчу.

Несколькими годами позже, в 1869 году, фасад особняка был украшен, также по проекту Барча.

Что удивительно, дом никогда не видел капитального ремонта и официально даже не является объектом, представляющим историко-архитектурную ценность. И перекрытия в здании до сих пор родные, деревянные. Но дом всё равно хорошо сохранился. Парадное смотрится роскошно: лепнина на стенах и потолке, купидоны и кариатиды. Правда, в 2011 году деревянные двери главного входа заменили пластиковыми, а окна над ними – стеклопакетами. Это сильно изменило облик старинного здания. Кстати, и стены, и скульптуры ещё не так давно были выкрашены в зелёный цвет. Позже в холлах был сделан косметический ремонт, чтобы придать помещению облик, более подходящий стилю барокко.

– Перила главной лестницы в парадном из другого дома, и это хорошо видно по стилистике, – говорит Евгений Колесник, экскурсовод. – Сам вестибюль выполнен в стиле барокко, а перила – модерновые. Скорее всего, это балконная ограда какого-то снесённого здания.

После революции дом был признан буржуазным, и в нём устроили коммуналки.

Гигантские залы разделили на маленькие комнатушки. Лепнина во многих местах была сбита и сохранилась только в холле внизу и ещё в одном зале, на втором этаже. Сейчас в здании находятся музыкальная школа, магазины и офисы.

Каншиным принадлежали три стоящих рядом дома по чётной стороне Кузнечного переулка. Дом №6 был подарен дочери Василия Семёновича Юлии и её мужу – Аркадию Теляковскому. У супругов было семеро детей, так что просторный дом никогда не пустовал. Младший сын Владимир стал впоследствии директором императорских театров. Почти двадцать лет, с 1898-го по 1917 год, он определял репертуар ведущих столичных театров.