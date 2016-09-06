Чёрный лабрадор по кличке Лео, который вытащил маленькую девочку из-под завалов после землетрясения в Италии, получил специальную аудиенцию у Папы Римского Франциска. Понтифик встретил собаку вместе с полицейскими и волонтёрами, которые разгребали завалы и помогали выбраться пострадавшим. Об этом сообщает Daily Mail.

Во время встречи Лео подал понтифику свою лапу и позволил пожать её.

Пёс вытащил из завалов четырёхлетнюю девочку по имени Джорджия. Она оказалась среди последних выживших под завалами людей. Её девятилетнюю сестру спасатели обнаружили уже мёртвой.

Во время встречи со спасателями Папа Римский выразил благодарность полицейским Маттео Палладинетти и Либорио Десимоне, которые подарили ему полицейскую кепку.

На официальном канале агентства Ассошиэйтед пресс в YouTube появилось видео этой встречи.