«Брат» Данила Багров может предстать в полный рост в бронзе на одной из улиц Петербурга. Или Москвы. Это определится народным голосованием и согласием администрации того или иного города. О таких планах на странице проекта «Брат Данила» сообщают его создатели. Они же - фанаты фильмов «Брат», «Брат-2».

По идее организаторов, памятник должен будет объединить и образ Сергея Бодрова, и его героя Данилы Багрова. Перед памятником должны быть слова: “Я думаю, что сила в правде”.

- Образ Данилы Багрова - явление уникальное. Аналогов российская культура не создавала более пятнадцати лет. Появившись на экране во время глубочайшего кризиса нашей страны, Данила стал настоящим примером и опорой для многих ребят того времени, росших без отца или старшего брата, - говорится на странице проекта.

На странице проекта организован сбор денег. По состоянию на 3 ноября собрано более 60 тысяч рублей.

По словам самих организаторов, они являются фанатами фильмов «Брат» и «Брат-2», и идея у них возникла еще в 2014 году. Ее поддержали создатели кино и многие актеры, а инициативная группа приступила к ее реализации.