Памятник должен был открыться в мае этого года. В апреле в парке «Сосновка» торжественно заложили камень с табличкой. Оставалось отлить фигуру дрессировщицы и собаки из бронзы. Но в последний момент выяснилось, что денег не хватает.

– Мы и так собирали средства всем городом, – рассказывает скульптор Александр Чернощёков. – Эта история длится уже два года, и я думал, что она снова отложится на неопределённый срок. Неожиданно мне позвонила незнакомая женщина, сказала, что поддерживает идею установки памятника и хотела бы встретиться.

Звонившей оказалась судья международного класса по всем породам собак Татьяна Иванова. Она пришла в мастерскую к Чернощёкову, посмотрела на монумент и передала скульптору свой судейский гонорар.

– Теперь мы действительно заканчиваем работу над памятником. К концу этой недели он будет готов, – говорит Александр.

В лесопарке «Сосновка» в годы Великой Отечественной войны и блокады располагалась «Школа–питомник служебного собаководства НКВД Ленинграда». На её базе в сентябре 1941 года была организована учебная воинская часть 34-го отдельного инженерно-сапёрного батальона. Здесь и появится памятник.

Когда его установят, пока неизвестно. Но Татьяна Михайловна Иванова обязательно придёт на его открытие.

– Я счастлива, что могу помочь, – рассказала Metro Татьяна Иванова. – Как профессиональный дрессировщик и судья я изучала архивные документы, касающиеся участия собак в разминировании зданий, полей, дворов. Дрессировали их совсем юные школьницы. Из питомника служебную овчарку отправляли на Ленинградский фронт. Большинство из них с поля боя не вернулись.

Татьяна Иванова, судья международного класса по всем породам собак, дрессировщик служебных собак, эксперт-кинолог РКФ:

- В воинской части, которая находилась в Сосновке, служебных собак дрессировали по нескольким рабочим специальностям, в том числе обучали поиску мин по абсолютно новым для того времени методикам, разработанным в советских академических институтах и научных лабораториях ещё довоенного Ленинграда.

Фашисты использовали для оболочки мин не только металл, но также стекло и дерево. И вычислить мину в этом случае могла только специально обученная собака. Мы все знаем знаменитого колли Дика, который обнаружил 12000 мин. Дик участвовал в разминировании нескольких городов, спас Павловский дворец, обнаружив за час до взрыва мину с часовым механизмом, заложенную в фундамент здания. Хотя бы ради Дика стоит установить такой памятник.