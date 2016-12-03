В столице установят памятник автору известных детских произведений Самуилу Маршаку. Его установят в Лялином переулке в Москве в 2017 году, сообщает РИА "Новости". На фото выше приведен эскиз памятника, который был установлен в родном для писателя Воронеже.

В Москве показали проект первого в России памятника Самуилу Маршаку

Планируется, что памятник в Москве будет установлен на пожертвования горожан. В ближайшее время объявят начало благотворительной акции по сбору средств на создание скульптуры.

По сообщению РИА Новости, следующий год объявлен Годом Самуила Маршака в России.

Напомним, в 2017 году исполняется 130 лет со дня рождения Самуила Маршака. Он известен не только как автор таких детских произведений как "Кошкин дом", "Двенадцать месяцев", "Теремок" , но и замечательных переводов Уильяма Шекспира, Роберта Бернса, Редьярда Киплинга, Александра Милна.