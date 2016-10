В субботу голливудская актриса Памела Андерсон отправилась в посольство Эквадора в Лондоне для того, чтобы повидаться с создателем Wikileaks Джулианом Ассанжем, сообщает The Daily Mail.

Впервые Ассанж и Андерсон встречались в 2014 году, когда актриса попросила у австралийского журналиста совета относительно занятий благотворительностью. Напомним, звезда "Спасателей Малибу" является активной защитницей животных.

На этот раз целью визита тоже было обсуждение благотворительности.

Два года назад Ассанжа и Андерсон познакомила британский модельер Вивьен Вествуд. На этот раз дизайнер не смогла побывать в гостях у создателя Wikileaks. Однако звезда Playboy доставила ему подарок от неё – собрание дневниковых записей модельера под названием "Начни жить: Дневники Вивьен Вествуд" (Get A Life: The Diaries of Vivienne Westwood). Также актриса принесла Ассанжу несколько пакетов с органической едой.

Многие СМИ не оставили без внимания и наряд Памела Андерсон, которая была одета в серое платье ниже колена (к слову, подчёркивающее то, что актриса была без нижнего белья), розовый кардиган и розовые лодочки на шпильке.