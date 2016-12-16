Голливудская актриса Памела Андерсон приехала в Москву и приняла участие в новогоднем благотворительном приёме Международного фонда защиты животных. Приём в картинной галерее К. Жиро был проведён с целью обратить внимание на программы по сохранению редких животных: амурского тигра, сайгаков, серых китов и белух.

Андерсон появилась на мероприятии в черном мини-платье с откровенным вырезом, благодаря которому можно заметить, что звезда не надела бюстгальтер.

Кроме актрисы на приёме присутствовали члены консультативного совета Международного фонда защиты животных: Владимир Познер, Илья Лагутенко, Юлия Ауг, Джон Хайнс, Мария Капица и другие. В парадном зале картинной галереи также был проведён благотворительный аукцион. Все деньги, вырученные в ходе торгов, будут направлены на развитие программ Международного фонда защиты животных.

Напомним, что 2017-й год объявлен годом экологии в России, он должен стать годом заповедников и их обитателей.