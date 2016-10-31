"Принц Тьмы" Оззи Осборн уверен, что самая страшная песня в мире - это, конечно же, песня его группы Black Sabbath. Артист уверен, что мир не слышал песни страшнее, чем та, которую он исполнил в 70-х - Black Sabbath.

Она открывала одноименный дебютный альбом коллектива. Когда они исполняли ее впервые, "у девушек просто ехала крыша. Они думали, что мы гребаные друзья сатаны или что-то в этом роде", — рассказывает Осборн. Он добавил, что именно тогда у него появилось прозвище Принц Тьмы.Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на NME.

"Когда я вижу, как люди начинают готовиться праздновать Хеллоуин, я думаю: а вот у нас был Хеллоуин каждую гребаную ночь", — не стесняясь в выражениях, вспоминает певец.

Однако к 70-м относится и не самые лучшие времена Оззи Осборна в группе и в жизни. В 1977 году он уходит из Black Sabbath, его заменяет Дейв Уокер. Но Оззи возвращается в начале 1978 года. В это время он переживал смерть отца, активно злоупотребляя алкоголем и наркотиками. Запись альбома протекала с большими трудностями, в частности, Оззи потребовал переписать все тексты, включая песню Junior’s Eyes, которую артист посвятил своему отцу.

За альбомом последовал тур, после которого Оззи окончательно вышел из состава Black Sabbath.

