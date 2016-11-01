1 фильм: Фантастические твари и где они обитают

Где: Ливерпуль

Одним из самых ожидаемых фильмов года считается «Фантастические твари и где они обитают». Фильм рассказывает о приключениях писателя Ньюта Скамандера в Нью-Йоркском секретном обществе волшебниц и волшебников, происходивших за 70 лет до того, как Гарри Поттер прочитает книгу этого писателя в школе. Съёмки картины в основном проходили в студии. Однако, чтобы показать Нью-Йорк 20-х годов, съёмочная группа решила задействовать Ливерпуль. Дэвид Хэйман, продюсер киноленты, объяснил своё желание снимать фильм именно в Ливерпуле так: «Моя мать из Ливерпуля, и я, будучи ребенком, часто гостил в этом городе у родственников. Архитектура этого места идеально подходит для того, чтобы показать Нью-Йорк 20х годов. Кроме того, я знаю, что в Ливерпуле мы всегда получим теплый приём». Так что просто прогуляйтесь по улицам города. Тогда вы почувствуете себя настоящим волшебником.

Мировая премьера 16 ноября 2016 года

2 фильм: Джейсон Борн (2016)

Где: Лондон

Для того, чтобы перенестись в атмосферу нового фильма о супершпионе Джейсоне Борне, вам необходим отправиться Вулвич (район Южного Лондона, на берегу Темзы, в современном Гринвиче). Именно вулвичская станция Арсенал была использована в качестве одной из станций афинской подземки. Создатели фильма изменили лишь таблички и знаки на станции, чтобы все выглядело в точности, как в Афинах, чем, кстати, сильно удивили местных жителей, которые вообще не подозревали о том, что рядом с ними развели бурную деятельность представители киностудии.

Мировая премьера 3 июля 2016 года

3 Фильм: Изгой-один. Звездные войны: Истории (2016)

Где: Лондон

Не многие знают, что одна из линий лондонского метрополитена – Jubilee line, связана с сагой о Звездных войнах. В новом спин-оффе, режиссёром которого стал Брит Гарет Эдвардс, можно заметить станцию метро Канэри-Уорф. Она выступила в качестве орбитальной боевой станции «Звезда смерти». Присмотритесь и увидите, что именно тут Фелисити Джонс бегает в окружении штурмовиков и роботов.

Мировая премьера 16 декабря 2016

4 фильм: Союзники (2016)

Где: Лондон

Герои нового фильма «Союзники», роли которых исполняют Брэдд Питт и Марион Котийяр, в одной из сцен отправляются на пикник в знаменитый лондонский парк Хэмпстед-Хит. Он расположился на площади в 320 гектаров между деревушками Хэмпстед и Хайгейт. Главая достопримечательность парка - Парламентский холм. Он является одной из самых высоких точек в Лондоне. В ясный день отсюда можно увидеть почти весь город: BT Tower, Лондонский Глаз, Собор Святого Павла, лондонский Сити, Кэнэри-Уорф.На территории Хэмпстед Хит есть 10 прудов, большинство из которых находятся в восточной части парка. В трех прудах купание разрешено: один из них только для мужчин, второй только для женщин, а третий смешанный.

Мировая премьера 1 декабря 2016

5 фильм: Чудо-женщина (2017)

Место: Лондон

Трафальгарская площадь – одна из культовых достопримечательностей Лондона. Именно здесь снималась сцена из фильма Чудо-женщина, с Галь Гадот в главной роли. Это место фигурирует в сцене возвращения с войны. Антураж дополняют украшения в цветах британского флага, винтажные автомобили и толпа солдат, вперемешку с влюбленными парочками. Вокруг самой площади расположены другие достопримечательности – Лондонская Национальная галерея, церковь Св. Мартина и Арка Адмиралтейства, которые обязательно стоит посетить, если вы хотите узнать больше о культуре Великобритании.

Мировая премьера 1 июня 2017



