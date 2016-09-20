Власти Петербурга сообщили о близком старте отопительного сезона в Петербурге. С 20 сентября в городе начинается периодическое протапливание в социальных учреждениях - садах, школах, больницах. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению Смольного.

Это связано с тем, что среднесуточная температура воздуха в Петербурге резко понизилась. Отопление в жилые дома начнут подавать тогда, когда в течение 5 суток в городе будет не выше +8 градусов.

По предварительным прогнозам синоптиков, похолодание придет в Петербург к концу недели. Днем воздух не прогреется выше 11-13 тепла, ночью будет 6-8 градусов, возможны сильные дожди. Наиболее вероятны осадки в пятницу, 23 сентября.

Добавим, отопительный сезон в Петербурге в прошлом году начался 7 октября. А завершился 6 мая.