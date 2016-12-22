Уровень отношения граждан США к России упал до отметки, зафиксированной в период Холодной войны. Об этом говорит опрос, проведённый Чикагским советом по глобальным проблемам.

Респондентам предложили дать оценку своим отношениям к России по 100-балльной системе, где 0 — плохое, а 100 — максимально положительное. Средний результат застыл на уровне 32 баллов, что приблизительно совпадает с показателем 30-летней давности. В 1986 году отношение жителей США к России были на уровне 31 балла.

Нынешний показатель в сравнении с июньским упал сразу на 8 пунктов. Отношение среди сторонников Демократов ухудшилось до 28, в то время как среди поддерживающих Республиканцев улучшилось до 35.

Отмечается, что худший уровень был зафиксирован в 1982 году и составил всего 25 баллов.

Опрос был проведён с 16 по 18 декабря. В нём принимали участие 1005 жителей США от 18 лет и старше, проживающих во всех 50 штатах страны.