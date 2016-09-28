Юных петербуржцев, школьников и студентов, юнг и будущих капитанов, их молодых родителей и всех ценителей культурно-познавательного досуга 16 октября ждут в Санкт-Петербургском театре музыкальной комедии.

В год 320-летия российского флота в рамках проекта «Морская история России в зеркале культуры» зрителям предложат историко-культурный экскурс «Морским судам быть!», посвященный основным событиям и вехам морской летописи нашей страны.

- За один вечер совершенно разные жанры искусства – музыка, литература, живопись, танец – переплетясь в едином пространстве истории и культуры, погрузят зрителя в пронизанную романтикой атмосферу морских странствий и открытий, сражений и побед; подарят захватывающее и насыщенное путешествие во времени, - отмечают организаторы концерта.

В концертной части программы прозвучат старинные и самые популярные песни о море, фронтовые песни, мелодии из кинофильмов и многое другое. Исполнят их солисты Мариинского театра - Сергей Семишкура (тенор), Наталья Павлова (сопрано), Вадим Кравец (бас), Владимир Целебровский (баритон).

Вечер состоится при участии Международного симфонического оркестра «Таврический» под руководством Народного артиста Республики Кабардино-Балкария Михаила Голикова.

Просветительская часть программы будет посвящена основным вехам российской морской истории: от судьбоносного указа Боярской думы «Морским судам быть!» и первой победы при Азове до героической обороны Севастополя и подвигов военно-морского флота в Великой Отечественной Войне; от эпохи русских географических открытий до исследований морского шельфа; от парусных судов до суперсовременных субмарин.

В литературно-художественное повествование будут вплетены популярные цитаты из знаменитых исторических романов, фрагменты мемуаров, стихи русских и советских поэтов и даже выдержки из газет разных эпох.



Проект реализуется при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

Историко-культурный экскурс «Морским судам быть!» состоится на сцене Санкт-Петербургского театра музыкальной комедии 16 октября в дневное и в вечернее время – в 15.00 и в 19.00. Билеты можно приобрести в кассах театра.