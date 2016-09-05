В Омской области бывшего сотрудника ППС со станции Калачинская будут судить за то, что он незаконно снял 864 тысячи рублей с неисправного банкомата, сообщает Западно-Сибирское СУ СК РФ.

История произошла в январе этого года. Мужчине удалось установить, что банкомат в здании железнодорожного вокзала по ошибке выдаёт пятитысячные купюры вместо однотысячных. Кассир случайно загрузил в кассету банкноты большего номинала.

- Воспользовавшись этим обстоятельством, обвиняемый обналичил имеющиеся на принадлежащей ему карте денежные средства, а затем в течение суток неоднократно обналичивал через этот банкомат деньги, поступающие к нему на карту по его просьбе от знакомых, - говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Всего бывший полицейский снял 864 тысячи рублей, не подозревая, что все его действия отслеживаются электронным журналом, который помог установить реквизиты банковский карт, с которых злоумышленник снимал наличные.

Уголовное дело было направлено в Калачинский городской суд Омской области.