Накануне вечером в Москве прошёл традиционный "Бал Олимпийцев", посвящённый выступлению российской сборной на Играх в Рио-де-Жанейро.

Звёзды российского спорта сменили привычную экипировку на элегантные платья и строгие костюмы и приехали в Манеж.

Там их ждали журналисты и фотографы. Спортсмены с радостью позировали перед объективами камер и отвечали на вопросы прессы.

Ведущими торжественного вечера стали 5-кратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина и спортивный комментатор Константин Выборнов. Они вручили спортсменам памятные перстни с олимпийской символикой.

Корреспонденту Metro удалось пообщаться с некоторыми спортсменами и узнать, что изменилось в их жизни после победы в Рио, а также какие планы чемпионы строят на ближайшее будущее:

Евгений Тищенко, олимпийский боксёр первой тяжёлой весовой категории. Олимпийский чемпион Игр в Рио-де-Жанейро (до 91 кг)

– После победы в Рио ничего не изменилось, просто начали узнавать на улице. Я хорошо к этому отношусь, хотя, возможно, потому что не так часто бываю в каких-то местах, где меня могут узнать (смеётся). Что касается планов на следующий год, впереди чемпионат Европы, думаю, будем стремиться хорошо там выступить.

А про новую Олимпиаду уже думаете?

– Рано ещё об этом думать. Но начать новый олимпийский цикл в планах есть, – заключил он.

Хасан Халмурзаев, российский дзюдоист. Обладатель золотой медали в категории до 81 кг на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

– И в Москве, и у нас дома (Хасан живёт в Республике Ингушетия – прим. ред.) узнают, конечно. В этом плане жизнь изменилась, дома я вообще стал, можно сказать, известным. Ну, а так, в плане работы, всё как раньше – тренируюсь, стремлюсь к большему.

А какие планы на ближайшее будущее?

– Скоро Новый год, обычно отмечаем его дома с семьёй. Думаю, в этом году сделаем также. А что касается следующего года – приложу все усилия, чтобы стать чемпионом Европы и мира.

Последней на вопросы Metro отвечала синхронистка и просто красавица Алла Шишкина. Девушка выбрала для церемонии шикарное платье от американского дизайнера Sherri Hill.

Алла Шишкина, российская синхронистка, двукратная олимпийская чемпионка (2012 и 2016). На Играх в Рио завоевала золото в соревнованиях групп по синхронному плаванию

– Мне кажется, что нет предела совершенству, всегда надо стремиться к ещё большим вершинам. Сейчас буду пробовать себя, наверно, везде и всюду и надеюсь, что везде всё получится.

Что думаете про следующую Олимпиаду, мы вас там увидим?

– Я пока взяла перерыв – уже всё-таки восемь лет в сборной, нужно как-то восстановиться, привести мысли в порядок. Не исключаю своего участия в Олимпийских играх в Токио, но и не могу пока точно сказать, что уже точно поеду и начала готовиться.

Какие планы на ближайшее будущее?

– В новогодние праздники я буду выступать в шоу на воде Марии Киселёвой "Сказка о царе Салтане". У меня главная роль – я буду царевна-лебедь, поэтому всех приглашаю в бассейн Динамо.

Напомним, что традицию награждать олимпийцев памятными перстнями Олимпийский комитет России ввёл в 2014 году, отмечая таким образом особый статус спортсменов и их заслуги перед страной на прошедших играх в Сочи. Спустя два года "Бал Олимпийцев России" решили провести вновь, но на этот раз для спортсменов, отличившихся в Рио-де-Жанейро.

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