Охлобыстин рассказал Metro, зачем ему паспорт гражданина ДНР

Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал корреспонденту Metro, зачем ему гражданство Донецкой народной республики (ДНР).

По словам звезды "Интернов", став гражданином ДНР, он решил поддержать русских людей в Новороссии.

– Моё желание принять гражданство ДНР связано с душевной необходимостью поддержать борьбу русских людей в Новороссии за их естественное право жить на своей земле, говорить на родном языке и воспитывать своих детей в соответствии с традициями предков, а не по указке "господ англо-саксов", которые свои -то традиции предали в угоду сатанинскому культу наживы и содомитских утех, – рассказал он Metro.

По словам актёра, "Русская весна" разбудила русский народ, "наполнила его сердце надеждой на духовное возрождение и победу добра".

– Как бы высокопарно это не звучало, но я хочу и буду в это верить. А вера без дел мертва. Оттого я и стал гражданином ДНР, – заключил Охлобыстин.

Напомним, что сегодня, 30 ноября 2016 года, глава ДНР Александр Захарченко вручил Ивану Охлобыстину паспорт гражданина республики.

Ранее актёр написал ему заявление с просьбой дать ему гражданство. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ

Ивану Охлобыстину вручают паспорт гражданина ДНР (видео):