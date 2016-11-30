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Охлобыстин рассказал Metro, зачем ему паспорт гражданина ДНР

  • Ольга Захарец

Новый документ актёру вручил глава республики Александр Захарченко

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Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин рассказал корреспонденту Metro, зачем ему гражданство Донецкой народной республики (ДНР).

По словам звезды "Интернов", став гражданином ДНР, он решил поддержать русских людей в Новороссии.

– Моё желание принять гражданство ДНР связано с душевной необходимостью поддержать борьбу русских людей в Новороссии  за их естественное право жить на своей земле,  говорить на родном языке и воспитывать своих детей в соответствии с традициями предков, а не по указке "господ англо-саксов", которые свои -то традиции предали в угоду сатанинскому культу наживы и содомитских утех, – рассказал он Metro.

По словам актёра, "Русская весна" разбудила русский народ, "наполнила его сердце надеждой на духовное возрождение и победу добра".

– Как бы высокопарно это не звучало, но я хочу и буду в это верить. А вера без дел мертва. Оттого я и стал гражданином ДНР, – заключил Охлобыстин.

Напомним, что сегодня, 30 ноября 2016 года, глава ДНР Александр Захарченко вручил Ивану Охлобыстину паспорт гражданина республики.

Ранее актёр написал ему заявление с просьбой дать ему гражданство. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ

Ивану Охлобыстину вручают паспорт гражданина ДНР (видео):

 

Иван Охлобыстин – российский актёр и кинорежиссёр, а также священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию.

Стал знаком широкой публике благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в телесериале "Интерны". 

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