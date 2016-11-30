Российский актёр и режиссёр Иван Охлобыстин хочет стать гражданином Донецкой народной республики (ДНР). Он даже написал заявление на имя главы ДНР Александра Захарченко с просьбой предоставить ему гражданство.

– Иван Охлобыстин в Ростове-на-Дону, находясь прямо на сцене, написал заявление на имя Александра Владимировича Захарченко о предоставлении ему гражданства ДНР, – приводит РИА Новости слова представителя пресс-службы главы ДНР.

Напомним, что в 2014 году Украина внесла Охлобыстина в список российских деятелей культуры, не въездных в эту страну.

После этого Киев неоднократно расширял список нон-грата. Сейчас в нём 83 фамилии.

Иван Охлобыстин – российский актёр и кинорежиссёр, а также священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию.

Стал знаком широкой публике благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в телесериале "Интерны".