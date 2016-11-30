Охлобыстину дали паспорт гражданина ДНР

– Я всегда с восторгом приветствовал Русскую весну, и Донецкая Народная Республика – это оплот Русского мира. Здесь началась консолидация русского народа после долгого периода душевной стагнации. За это я благодарен Республике, – сказал актёр.

Также актёр отметил, что всегда был непреклонным сторонником единого Русского мира.

– Служу Донецкой Народной Республике и России! Слава России!, — с такими словами Иван Охлобыстин принял паспорт ДНР.

Российский актёр Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба официального сайта ДНР .

Как Metro сообщало ранее, актёр Иван Охлобыстин написал заявление на имя главы ДНР Александра Захарченко, в котором попросил предоставить ему гражданство ДНР. Подробней об этом читайте ЗДЕСЬ

Напомним, что в 2014 году Украина внесла Охлобыстина в список российских деятелей культуры, не въездных в эту страну.

После этого Киев неоднократно расширял список нон-грата. Сейчас в нём 83 фамилии.

Иван Охлобыстин – российский актёр и кинорежиссёр, а также священник Русской православной церкви, временно отстранённый от служения по собственному желанию.

Стал знаком широкой публике благодаря роли заведующего терапевтическим отделением Андрея Быкова в телесериале "Интерны".