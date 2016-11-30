Охлобыстину дали паспорт гражданина ДНР

Российский актёр Иван Охлобыстин получил паспорт гражданина Донецкой народной республики. Об этом в среду сообщает пресс-служба официального сайта ДНР.
Документ, удостоверяющий личность, звезде "Интернов" вручил лично глава Республики Александр Захарченко.
– Служу Донецкой Народной Республике и России! Слава России!, — с такими словами Иван Охлобыстин принял паспорт ДНР.
Также актёр отметил, что всегда был непреклонным сторонником единого Русского мира.
– Я всегда с восторгом приветствовал Русскую весну, и Донецкая Народная Республика – это оплот Русского мира. Здесь началась консолидация русского народа после долгого периода душевной стагнации. За это я благодарен Республике, – сказал актёр.
Александр Захарченко вручает паспорт гражданина ДНР Ивану Охлобыстину (видео)