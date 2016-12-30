Гигантский астероид Таутатис пролетел 29.12.2016 на расстоянии четверти астрономической единицы от Земли. Диаметр астероида оценивается в 5,4 километра, а масса — в 50 миллиардов тонн. Скорость астероида более 16 километров в секунду. Данный объект классифицирован учеными как потенциально опасный. Это уже не первое приближение гигантского астероида к Земле. Таутатис был открыт 4 января 1989 года и с тех пор часто сближается с Землёй - в период с 1992 по 2012 годы пять из шести раз он...