Бывший тренер сборной России и "Зенита", пятикратный чемпион России по футболу Сергей Семак назначен на пост главного тренера "Уфы", сообщается на официальном сайте клуба.
Таким образом, Семак впервые приступает к самостоятельной работе в роли главного тренера команды премьер-лиги.
Соглашение с 40-летним тренером рассчитано на полтора года, сообщает официальный сайт "Уфы". На этом посту Семак сменил Виктора Гончаренко, возглавившего ЦСКА.
"Уфа" занимает восьмое место в чемпионате России, набрав в 17 турах 25 очков.