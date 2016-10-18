Участие детей восьми-десяти лет в турнире по смешанным боевым единоборствам в Чечне является нарушением правил ММА (смешанные боевые искусств). Об этом агентству «Р-Спорт» рассказал заместитель министра спорта России Павел Колобков.

Колобков заявил, что турнир не являлся официальным спортивным соревнованием, поскольку не был согласован ни с Минспортом, ни с Союзом ММА России, отсутствовал в едином календаре и календаре официальных мероприятий Чеченской республики. Положение о турнире не было утверждено ни министром спорта Чеченской республики, ни региональной федерацией.

"Мы решили, что соревнования проводились по правилам вида спорта "смешанное боевое единоборство", при этом в показательных выступлениях принимали участие дети 8-10 лет, что является нарушением правил вида спорта "смешанное боевое единоборство", – сказал Колобков по телефону.

Напомним, что ранее президент союза Фёдор Емельяненко подверг критике организаторов турнира Grand-Prix Akhmat 2016 Final. В ринге бились несовершеннолетние дети главы Республики Чечня Рамзана Кадырова. По словам Емельяненко, при проведении данных поединков были нарушены не только правила экипировки детей, но возрастной ценз.

Как сообщил "Чемпионат", на заседании, которое носило закрытый характер, Фёдор Емельяненко не присутствовал.