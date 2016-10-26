Французские власти заявили о том, что ликвидация лагеря для беженцев в Кале, начавшаяся три дня назад, завершена, сообщает BBC.

"Это конец Джунглей, наша миссия завершена. В лагере больше нет мигрантов", - заявил Фабьенн Буччио, префект Па-де-Кале.

Население лагеря составило более 7 тысяч человек, большинство из которых на автобусах были отправлены в различные части Франции. Там у них будет возможность подать заявление о предоставлении убежища. В противном случае мигрантов ожидает депортация.

1300 несовершеннолетних готова принять Великобритания.

Отмечается, что расселение мигрантов проходила неспокойно. Так в различных частях лагеря то и дело вспыхивали пожары. Как пишет Daily Mail, основными подозреваемыми в поджогах считаются сами беженцы, которые тем самым пытались выразить свой протест. Также недовольные забрасывали пожарных камнями.

Лагерь в Кале, именуемый также "Джунглями", привлекал многих мигрантов тем, что находился в непосредственной близости к Великобритании, куда многие мечтают попасть в поисках лучшей жизни.