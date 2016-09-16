В Петербурге утром 16 сентября в час пик в машине женщина родила ребенка. Об этом сообщили очевидцы в блоге ДТП/ЧП.

"В 9.30 на перекрестке Лиговского и Витебского женщина родила прямо в машине, скорая их забирает", - рассказала Оксана Смирнова.

Женщина уточнила и подробности - беременная женщина ехала в роддом.

"Водитель был мужчина, а женщина родила на переднем сиденьи, бригада подъехала быстро, женщина родила сама, скорая достала носилки и одеяло, ребенка вместе с мамой вынесли из машины и положили на носилки, ребенок в одеяле был на животе у роженицы, все произошло в считанные минуты", - сообщила Оксана.

Блогеры принялись обсуждать, какая судьба ждет малыша, которому довелось появиться на свет в столь необычных условиях.

"Теперь пацан или же дама сразу будет автомобилисткой", "Если девочка, пусть назовут Пробка, а если мальчик - Затор! , - шутят автомобилисты.

Добавим, случаев, когда женщины не успевают попасть в больницу и рожают по дороге в роддом, в Петербурге было немало. Так, Metro писало о ситуации, когда полицейским пришлось принимать роды у жительницы Ленобласти прямо на посту ДПС.