Пассажиров петербургского аэровокзала встревожили плановые учения, которые они приняли за ЧП.

- А в Пулково ставят ограничительные ленты, стоят четыре пожарных машины, во всю воют сирены и постоянно из самолёта кого-то выносят на носилках, - сообщили очевидцы в соцсети в полдень 27 сентября, разместив фото взлетной полосы. - Актуально на 11:40.

- Это сезонные учения, которые продлятся 4 дня, до 30 сентября включительно, - рассказал Metro руководитель службы по связям с общественностью и рекламе ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы" (управляет аэровокзалом). - В каждый из четырёх дней действия будет отрабатывать та смена службы безопасности аэропорта, которая дежурит. Сегодня, 27 сентября, отрабатываются действия по эвакуации пассажиров. Обычно вместо статистов в учениях принимают участие студенты университета гражданской авиации.

Также в управляющей аэропортом компании уточнили, что четырёхдневные учения никак не отразятся на пассажирах и расписании рейсов.

- Аэропорт работает в штатном режиме, - отметили в ООО "Воздушные Ворота Северной Столицы".