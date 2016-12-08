ДТП с участием маршрутки произошло в Петербурге 8 декабря. Об этом сообщают очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петребург".

По словам свидетелей, ДТП произошло на пересечении улиц Бабушкина и Фарфоровской.

Под колёса маршрутки №264 вылетела женщина на автомобиле "Мини Купер".

- Несколько человек в маршрутке получили ушибы, в том числе и ребёнок, - уточнил очевидец.

- Видел ДТП, она из правого ряда рванула на поворот, прям перед маршруткой, - отмечают свидетели. – Купер – виновник, у него левый бок в мясо, у маршрутки – правая сторона бампера, от удара малыша развернуло.

Обстоятельства ДТП с участием маршрутки на улице Бабушкина уточняются.